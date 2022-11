Expo 2030: Di Santo in Cile a sostegno di candidatura Roma

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 10 NOV - La campagna italiana a sostegno della candidatura di Roma per l'Expo 2030 prosegue senza sosta in tutti i continenti, e anche in America Latina, dove in questa tappa lo 'special ambassador' della Farnesina, Donato Di Santo, l'ha portata in Cile in collaborazione con la locale ambasciata d'Italia.

Si deve ricordare, segnala un comunicato, che in ottobre il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in Argentina per la riunione del C40 delle grandi città del mondo, "ha incontrato e sensibilizzato molti esponenti sia internazionali sia argentini, a partire dal presidente Alberto Fernández.

A sua volta Di Santo, fra maggio e ottobre, è stato in undici paesi della regione presentando la candidatura autorità di governo e a un pubblico qualificato di esponenti istituzionali, sociali ed imprenditoriali, oltre che alle collettività italiane.

Da lunedì l'inviato italiano è ora in Cile, 12/o paese visitato, con un programma di incontri promosso e coordinato dall'ambasciatore d'Italia, Mauro Battocchi, che lo ha accompagnato in tutti gli appuntamenti istituzionali.

In ottobre, va detto, Di Santo aveva già incontrato a Lima la ministra degli Esteri cilena, Antonia Urrejola, in occasione della assemblea generale dell'Osa a Lima. A Santiago invece è stato ricevuto dalla sottosegretaria agli Esteri Ximena Fuentes.

A Valparaiso, Di Santo e l'ambasciatore Battocchi sono stati ricevuti sia dal presidente del Senato, Alvaro Elizalde, sia da quello della Camera, Vlado Mirosevic.

La candidatura italiana è stata illustrata anche alle Commissioni Affari Esteri dei due rami del Parlamento, presiedute da Jaime Quintana (Senato) e Carmen Hertz (Camera).

E' poi seguito un incontro con il gruppo parlamentare di amicizia Chile-Italia, guidato dall'on. Miguel Ángel Calisto, e dal senatore José Miguel Insulza, già ministro di Interni ed Esteri.

A Santiago Di Santo è stato ricevuto presso l'Agenzia statale ProChile, preposta ai rapporti con il Bureau international des Expositions (Bie), dalla direttrice internazionale Lorena Sanchez, e dalla direttrice per il Marketing e Comunicazione, Maria José Hernández. Inoltre la visita istituzionale in Cile ha permesso a Di Santo di incontrare vari esponenti politici cileni, sensibilizzandoli sulla candidatura italiana.

Infine, presso l'ambasciata d'Italia l'inviato italiano ha avuto modo di presentare il progetto Roma Expo 2030 "ad un folto gruppo di esponenti imprenditoriali, accademici e sociali della collettività italiana in Cile". (ANSA).