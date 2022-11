Cucina italiana nel mondo:weekend tricolore in Macedonia Nord

(ANSAmed) - SKOPJE, 10 NOV - La Settimana della cucina italiana nel mondo si celebra in Macedonia del Nord da oggi fino al 13 novembre. L'obiettivo è promuovere la cucina tradizionale e lo stile di vita italiani, ma anche valori come unione, sostenibilità e innovazione.

Si inizia in serata con una cena di gala presso il ristorante Bella Vista al centro commerciale East Gate Mall, dove saranno ospiti il ;;team di chef salernitani Giovanni Pisapia e Carmela Santoro. Gli ospiti trascorreranno una serata straordinaria, in un'atmosfera piacevole, con le migliori specialità preparate dalle abili mani degli chef: un vero viaggio gastronomico nella città di Salerno.

Il programma prevede per domani venerdì, a partire dalle 16:30, ci una sfilata di chef lungo il boulevard di East Gate Mall e l'apertura del Mercatino Italiano, con la promozione e vendita di cibo e bevande autentici italiani e intrattenimento con musica italiana, che proseguirà durante il fine settimana.

Sabato è prevista una demo cooking nella cucina a vista del Super Tinex nello stesso Centro commerciale, dove chef italiani sveleranno i segreti di alcune delle più famose specialità del Bel Paese.

Il fine settimana, 12 e 13 novembre, è riservato alla seconda edizione dell'Italian Food Festival in Piazza "Macedonia". I più rinomati ristoranti italiani di Skopje cercheranno di catturare i sapori autentici della cucina tradizionale di alcune regioni italiane. Previsto un ricco programma di animazione, destinato a tutte le generazioni, per gli amanti del cibo e della cultura italiana, compreso un concorso artistico per bambini.

L'evento in piazza "Macedonia" sarà aperto dall'ambasciatore d'Italia a Skopje, Andrea Silvestri, e dall'attore Sashko Kocev, che presenteranno la cucina italiana in modo divertente e unico.

I visitatori potranno godersi un intero weekend con un ricco programma di animazione fino alle ore serali, con tanta musica italiana dal vivo, socializzazione e delizioso cibo italiano. Sarà possibile anche ascoltare i più grandi successi italiani di tutti i tempi, inclusi gli evergreen degli anni '60, '70 e '80.

