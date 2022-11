Cucina Italiana nel Mondo, presentate iniziative in Serbia

(ANSAmed) - BELGRADO, 10 NOV - È stato presentato questa mattina a Belgrado il programma della settima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, in programma dal 14 al 20 novembre. L'iniziativa è organizzata dall'Ambasciata d'Italia, in collaborazione con gli attori del ''Sistema Italia'' in Serbia (ICE, Istituto di Cultura, Camera di Commercio italo-serba e Confindustria Serbia). Un ricco calendario con iniziative che spaziano dalla grande distribuzione, all'e-commerce, dagli incontri tra produttori e importatori di prodotti italiani, ai seminari scientifici.

In programma anche degustazioni professionali di vini, formaggi e olii organizzate in collaborazione con Consorzi italiani, e menù degustazione, disponibili in alcuni ristoranti e pizzerie italiani che hanno aderito all'iniziativa. Infine uno sguardo verso i giovani, con l'ora della pizza, le masterclass tenute da importanti Chef italiani presso scuole alberghiere serbe, ed il sociale, grazie a una cena benefica a base di piatti italiani in collaborazione con UNHCR ed aperta ai rifugiati ospitati in Serbia.

L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha sottolineato come "la cucina italiana sia simbolo di qualità a livello globale. Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è far conoscere un'Italia innovativa e sostenibile anche nel settore agroalimentare". "Diffondere la conoscenza dei veri prodotti Made in Italy - ha concluso l'Ambasciatore Gori - significa anche combattere il fenomeno dell'"Italian sounding" e assicurare la corretta informazione dei consumatori sui valori nutrizionali delle nostre eccellenze". (ANSAmed).