'Italian Wine Emotion' a Praga, rappresentate 180 etichette

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Nei suggestivi saloni del Palác Žofín, sull'isola Slovanskì nel cuore di Praga, si è tenuta la dodicesima edizione dell'"Italian Wine Emotion", il tradizionale evento dedicato ai vini italiani organizzato dalla CAMIC - Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e ICE Agenzia.

Alla manifestazione erano presenti 27 aziende vitivinicole in rappresentanza di oltre 180 etichette di 10 regioni italiane (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto), che hanno presentato i propri prodotti a distributori e importatori locali. Al termine degli incontri B2B si è tenuto un ricevimento cui hanno partecipato numerosi ospiti cechi, tra cui rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, operatori della filiera enogastronomica, giornalisti e personaggi pubblici.

L'Ambasciatore d'Italia, Mauro Marsili, ha sottolineato: "La dodicesima edizione dell'Italian Wine Emotion è l'occasione per celebrare un anno dal lancio della campagna mondiale di nation branding BeIT, che ha nella Repubblica Ceca uno dei Paesi obiettivo. L'IWE 2022 ci offre inoltre l'opportunità di promuovere la candidatura di Roma ad ospitare EXPO 2030; Roma è l'unica città europea candidata ed è un modo per riportare l'EXPO in Europa, oltre che in Italia, dopo il successo di Milano nel 2015". Il presidente Camic, Danilo Manghi, ha confermato l'importanza delle attività promozionali B2B per il rafforzamento del Made in Italy sul mercato ceco: "L'Italia è ampiamente il primo fornitore di vino in RC, l'import ha superato i 60 milioni di euro nel 2021, segnando un trend di crescita fenomenale nell'ultimo decennio. Questo grazie a un potere di acquisto sempre maggiore, ma anche all'apertura del consumatore ceco a vini meno noti, di piccole produzioni e di regioni emergenti nella viticoltura, che spesso vengono conosciuti durante i viaggi in Italia e ricercati al rientro.

Gli importatori cechi lo sanno e sono molto attenti e preparati in questo senso". Testimonial dell'evento lo chef Emanuele Ridi, un'icona del gusto e del buon vivere italiano in Repubblica Ceca. (ANSA).