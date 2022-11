L'Italia in Camerun con un primo Don Giovanni

(ANSA) - IL CAIRO, 08 NOV - La lirica italiana è stata al centro dell'attenzione in Camerun con una rappresentazione del Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart che potrebbe facilitare la creazione di un conservatorio nella capitale del Paese dell'Africa occidentale, Yaoundè.

La rappresentazione, in italiano come da libretto di Lorenzo Da Ponte ma colorati costumi tradizionali africani, è stata organizzata il mese scorso dall'Ambasciata d'Italia in Camerun con l'obiettivo di valorizzare il talento di giovani cantanti camerunesi.

L'allestimento è stato curato dell'Accademia Santa Cécila di Yaoundé, fondata dall'abate Vladimir Bidzanca, e ha visto esibirsi un'orchestra italo-camerunense diretta dal Maestro Mauro Conti. Lo spettacolo, proposto in due serate il 21 e 22 ottobre, è stato definito "il primo di questo genere in Camerun" e ha avuto il patrocinio del Presidente della Repubblica del Camerun, Paul Biya.

Un futuro conservatorio a Yaoundé fornirebbe una formazione musicale e maggiori opportunità di carriera per i giovani nel paese, rafforzando al contempo l'internazionalità culturale della nazione camerunese, è stato sottolineato a margine dell'evento. (ANSA).