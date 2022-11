India, Mother Lode di Tortone a Festival Cinema a Dharamshala

(ANSA) - NEW DELHI, 08 NOV - È stato presentato oggi a Dharamshala, nell'ambito del Festival Internazionale del Cinema, il documentario Mother Lode del regista Matteo Tortone, selezionato tra i lavori in concorso.

Il film, un racconto in bianco e nero, in bilico tra documentazione e realismo magico, girato in Perù, e già ripetutamente premiato, è stato presentato al Tibetan Institute of Performing Arts, sede di una delle più importanti istituzioni culturali del governo tibetano in esilio.

Al termine della proiezione, Tortone si è fermato a discutere con il pubblico e ha ringraziato il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Delhi, Andrea Baldi, "che ha reso possibile la partecipazione al festival", una delle rassegne cinematografiche più prestigiose del paese. (ANSA).