Bulgaria: mostra su illustratori italiani per ragazzi

(ANSA) - SOFIA, 08 NOV - L'Ambasciatrice d'Italia a Sofia Giuseppina Zarra ha inaugurato, insieme alla nuova Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Sofia, Maria Mazza, la mostra "Eccellenze italiane. La nuova generazione degli illustratori italiani per ragazzi", realizzata dal Bologna Children's Book Fair, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Si tratta della Terza edizione della mostra internazionale sul panorama italiano dell'illustrazione per ragazzi, che si colloca nell'ambito della XXII Settimana della Lingua Italiana del Mondo, dal tema "L'italiano e i giovani".

L'esposizione presenta opere di venti artisti, scelti tra le personalità di spicco più rappresentative del settore: Giacomo Agnello Modica, Andrea Antinori, Michael Bardeggia, Beatrice Cerocchi, Marianna Coppo, Francesca Corso, Cecilia Ferri, Chiara Ficarelli, Marta Pantaleo, Giulia Pastorino, Irene Penazzi, Alice Piaggio, Camilla Pintonato, Michelangelo Rossato, Veronica Ruffato, Lorenzo Sangió, Francesca Sanna, Luca Tagliafico, Giulia Tomai, Veronica Truttero. Spesso i loro lavori superano i perimetri definiti dalle pagine dei libri, occupando muri, abitando manifesti, riviste, la rete web e l'autoproduzione.

La mostra, realizzata dall'Istituto Italiano di cultura di Sofia insieme all'Ambasciata, è esposta negli spazi esterni lungo via Parizh e sarà liberamente visitabile dal pubblico.

