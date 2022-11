Kenya: cerimonia per ricordare caduti italiani in Est Africa

(ANSA) - NAIROBI, 07 NOV - L'Ambasciatore d'Italia in Kenya Roberto Natali ha presenziato alla cerimonia in onore dei connazionali caduti in Africa Orientale durante la Seconda Guerra Mondiale, che si è tenuta ieri al sacrario italiano nella cittadina di Nyeri alla presenza di un nutrito gruppo di italiani residenti nel paese africano.

Con loro, i Carabinieri in alta uniforme per la concomitanza con la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate italiane oltre ad alte cariche militari del Kenya. Natali ha ricordato l'assurdità dei conflitti, tema purtroppo ancora attuale ai giorni nostri, la Costituzione italiana e il suo ripudio della guerra, la riconosciuta umanità dei nostri militari e il dovere dei rappresentanti dello Stato di celebrare i caduti in situazione di conflitti e prigionia.

Oltre 700 soldati che dal 1941 al 1946 furono detenuti in 15 campi in Africa orientale, hanno trovato degna sepoltura all'interno della chiesa donata allo Stato italiano dai missionari della Consolata.

La messa in suffragio è stata celebrata dall'ex vescovo italiano della diocesi di Maralal, Virgilio Pante. (ANSA).