Dal 26 marzo 2023 volo diretto Roma-Città del Messico

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 07 NOV - Aeromexico ha comunicato oggi l'attivazione del volo diretto tra Roma e Città del Messico. Dal 26 marzo 2023 la compagnia aerea messicana volerà senza scalo tra le due capitali per la prima volta nella sua storia, con tre frequenze settimanali che entro giugno saliranno a cinque.

"La riattivazione del volo diretto tra Roma e Città del Messico colma una lacuna esistita negli ultimi due anni e mezzo nel quadro delle ottime relazioni tra Italia e Messico: il volo diretto è uno strumento indispensabile per concretizzare il potenziale dei flussi tra due fra i più grandi Paesi turistici al mondo e che in epoca pre-pandemica superava le 150.000 unità l'anno in entrambe le direzioni", ha commentato l'ambasciatore d'Italia in Messico, Luigi De Chiara.

"Il collegamento diretto riveste inoltre un'importanza fondamentale anche per i viaggi di affari e contribuirà ad aumentare ulteriormente la relazione economico-commerciale tra Italia e Messico", ha aggiunto il diplomatico. (ANSA).