A Buenos Aires presentata la Settimana della Cucina italiana

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - E' stata presentata all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires la VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, un'iniziativa annuale promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e che quest'anno si svolgerà dal 14 al 20 novembre all'insegna del concept: "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta".

Con la partecipazione di importanti ospiti italiani e argentini del mondo imprenditoriale, culturale e gastronomico, l'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Baci - Buenos Aires Cuochi Italiani, è stato presentato dallo Chef Donato De Santis, che ha illustrato il rapporto della cucina romana con il territorio e la storia della capitale d'Italia attraverso i suoi piatti e prodotti tipici.

Il titolo dell'edizione di quest'anno della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si collega fortemente al tema della candidatura italiana di Roma ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030: "Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione", che vuole mettere al centro nuove soluzioni, idee e strategie per affrontare insieme le sfide del presente, come la sostenibilità degli agglomerati urbani e l'inclusività, immaginando nuovi schemi per abitare e vivere le città.

Le numerose iniziative organizzate dalla rete diplomatico consolare italiana e dagli Istituti Italiani di Cultura in Argentina - insieme all'Ice - Agenzia Italiana per il Commercio Estero, all'Enit - Ente Nazionale del Turismo e a tutti gli attori del Sistema Italia - nell'ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo potranno essere seguite sui social con l'hashtag #ItalianTaste. (ANSA).