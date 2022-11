Macedonia del Nord, celebrate Unità e Forze armate italiane

(ANSAmed) - SKOPJE, 06 NOV - Celebrati in Macedonia del Nord il giorno dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate italiane.

La celebrazione si è svolta in due momenti: giovedì mattina a Bitola, l'Ambasciatore Andrea Silvestri e l'Addetto Militare Col. Stefano Angioni - assieme ai rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa della Macedonia del Nord, agli addetti militari accreditati nel Paese e al Sindaco della città Toni Konjanovski - hanno deposto una corona di fiori presso il monumento in memoria dei caduti italiani durante la prima guerra mondiale.

Nella serata di ieri l'Addetto Militare ha offerto un ricevimento alle autorità civili e militari della Macedonia del Nord, al corpo diplomatico, e alla comunità internazionale, a cui hanno partecipato circa duecento persone.

Nel suo saluto, l'Ambasciatore ha ricordato il sacrificio degli oltre 3.000 soldati italiani che hanno perso la vita in questa regione durante la prima guerra mondiale, e ha sottolineato che a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina il valore della pace e il prezzo necessario per assicurarla hanno assunto sempre più evidenza.

Ha quindi sottolineato il ruolo sempre più forte delle nostre Forze Armate per la pace e la stabilità in Europa e nel mondo, anche attraverso un rafforzato impegno nelle missioni internazionali, incluso nei Balcani occidentali e nel fianco sud dell'Alleanza. A tale proposito, l'Ambasciatore ha espresso apprezzamento per la ferma postura assunta dalla Macedonia del Nord e sul ruolo svolto in seno alla NATO, e ricordato la positiva collaborazione bilaterale con l'Italia, come provato dal dispiegamento di 65 unità macedoni nell'ambito del nostro contingente in KFOR. Una collaborazione che trova una nuova giustificazione anche alla luce del recente avvio dei negoziati di adesione all'UE, obiettivo per cui l'Italia si è lungo battuta.