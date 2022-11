'La vita facile" ha aperto l'European Film Festival a Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 06 NOV - È in corso a Delhi l'European Film Festival "Window of Europe, Finestre sull'Europa", rassegna cinematografica curata dall'Unione Europea che propone al pubblico indiano una scelta del giovane cinema europeo in tre dei più prestigiosi centri culturali della capitale.

Il festival, che si protrarrà fino al 13 novembre, è stato inaugurato con la proiezione di "Easy living- La vita facile", acclamata regia d'esordio dei fratelli Orso e Peter Miyakawa, presentato nel 2019 al Torino Film Festival.

Nel presentare la rassegna, all'Istituto Cervantes, l'ambasciatore italiano Vincenzo de Luca ha sottolineato come l'Europa "attraverso il cinema vuole promuovere ulteriori legami con l'India". (ANSA).