Giappone: Ambasciata d'Italia promuove l'Art Week a Tokyo

(ANSA) - TOKYO, 05 NOV - In occasione della Art Week Tokyo in programma dal 3 al 6 novembre, l'ambasciatore d'Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, ha aperto le porte della Residenza a un selezionato gruppo di 34 collezionisti d'arte italiani e tedeschi coinvolgendo i rappresentanti di MSC Crociere e ITA Airways. La non abituale richiesta da parte di frequentatori europei della Art Week è un primo risultato dell'impegno profuso dall'Ambasciata per restaurare, valorizzare e promuovere la sede diplomatica italiana al centro di Tokyo e la sua straordinaria collezione di arte italiana contemporanea, un patrimonio artistico di altissimo livello che include opere di Fontana, Castellani, Burri, Perilli, D'Orazio, Novelli, Turcato, Santomaso, Maselli, Scialoia, Mastroianni, Brunori, Guerrini e di Giò e Arnaldo Pomodoro.

"La Residenza ospita una delle più straordinarie collezioni di opere dell'astrattismo informale italiano e, nell'ottica di una sempre più efficace promozione integrata, il nostro obiettivo è rendere questo straordinario patrimonio artistico fruibile ad un pubblico giapponese e internazionale che mostra un crescente interesse per l'Italia e le sue eccellenze artistico-culturali", ha commentato l'ambasciatore Benedetti.

La presentazione da parte dell'ambasciatore a questo gruppo di appassionati d'arte dello storico giardino giapponese, dell'iconica architettura degli anni '60 della Residenza, e della collezione di arte contemporanea, è un punto di partenza per la programmazione di aperture periodiche al pubblico, nell'ambito di una sempre più intensa attività di public diplomacy in Giappone. (ANSA).