Cuba: maestro Nicola Sani inaugura Festival Habana Clasica

(ANSA) - L'AVANA, 05 NOV - In un evento patrocinato dall'ambasciata d'Italia a L'Avana, il maestro ferrarese Nicola Sani è stato scelto per l'inaugurazione della IV edizione del Festival Habana Clásica che si inaugura oggi e si concluderà il 20 novembre nella capitale cubana.

Dal 2015 direttore artistico dell'Accadamia Chigiana di Siena, Sani, che nel 2011 è stato insignito dal ministero della Cultura francese del titolo di 'Chevalier des Arts et des Lettres', presenterà una sua composizione inedita.

Compositore e manager culturale, Sani è autore di opere di teatro musicale, opere per la danza, composizioni sinfoniche e da camera, creazioni intermediali, composizioni per live electronics e fixed media, eseguite e presentate nelle principali stagioni e festival in Italia e all'estero.

Durante il festival, scrive al riguardo il portale di notizie CubaDebate, parteciperanno più di 50 artisti, tra solisti, registi e gruppi di musica, teatro e danza, provenienti, oltre che dall'Italia, da Germania, Canada, Cuba, Stati Uniti, Spagna, Olanda, Regno Unito, Russia, Svezia e Svizzera.

L'edizione di quest'anno sarà dedicata all'opera del violinista cubano Claudio José Domingo Brindis de Salas y Garrido (L'Avana, 1852-Buenos Aires, 1911). Infine, da segnalare che il Festival Habana Clásica implica sinergie con la Settimana della Cultura Italiana nel mondo e con il Mozart Habana. (ANSA).