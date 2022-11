Ambasciatrice Zappia, alleanza Italia-Usa più forte che mai

(ANSA) - WASHINGTON, 05 NOV - Si sono svolte ieri all'Ambasciata italiana a Washington, alla presenza dell'Ambasciatrice Mariangela Zappia, della sottosegretaria alla Difesa americana per gli affari internazionali, Celeste Wallander e dall'Addetto per la Difesa e la Cooperazione per la Difesa, Gen. D.A. Maurizio Cantiello, le celebrazioni della Giornata delle Forze Armate e dell'Unita' Nazionale. Al ricevimento hanno presenziato da parte americana anche Carlos Del Toro, Segretario per la marina, Gilbert Cisneros, Sottosegretario alla difesa per il personale e la prontezza militare, Gina Ortiz Jones, Sottosegretaria per l'aeronautica, Charles Brown, Capo di stato maggiore dell'aeronautica. Sono intervenuti anche altri alti funzionari del Pentagono, del Dipartimento di Stato e di altre amministrazioni USA, rappresentanti del Corpo diplomatico e delle addettanze militari a Washington.

Dopo aver dato lettura del messaggio rivolto dal Capo dello Stato alle Forze Armate per la ricorrenza, l'Ambasciatrice Zappia ha ricordato che la Grande Guerra e' stata il primo conflitto combattuto da Italia e Stati Uniti come alleati ed evidenziato come l'alleanza tra Italia e Usa sia oggi tra i collanti piu' forti della straordinaria amicizia tra i due Paesi.

L'Ambasciatrice ha ricordato da un lato come la premier italiana abbia ribadito, sin dalle dichiarazioni programmatiche in parlamento, il forte ancoraggio del nostro Paese all'Alleanza Atlantica, esprimendo pochi giorni dopo, nel video-messaggio alla NIAF, la determinazione del governo a rafforzare ulteriormente le relazioni con gli Usa. Dall'altro, citando il Presidente Biden e il Segretario alla Difesa Austin, ha richiamato la considerazione di cui l'Italia gode a Washington come "alleato vitale nella NATO" ed "esportatrice di sicurezza".

"Il conflitto in Ucraina ha contribuito a rafforzare ulteriormente la nostra alleanza con gli Usa", ha evidenziato l'Ambasciatrice, ricordando l'impegno delle forze armate italiane in aree di instabilità in tutto il mondo.

La sottosegretaria americana Wallander ha qualificato l'alleanza e la partnership con l'Italia tra le più forti degli Stati Uniti. "Il contributo dell'Italia come leader di sicurezza globale e la sua collocazione strategica tra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia rendono l'Italia una forza importante e affidabile sul piano regionale e globale". Nel richiamare l'azione di contrasto all'invasione russa dell'Ucraina, ha reiterato che gli Stati Uniti saranno al fianco del popolo ucraino "per tutto il tempo che sara' necessario, uno sforzo in cui l'Italia è stata un partner fondamentale", ha aggiunto, valorizzando il sostegno assicurato dall'Italia a Kiev e ha evidenziato che gli Stati Uniti sono rincuorati dall'impegno espresso dalla premier Meloni di continuare a sostenere materialmente e finanziariamente l'Ucraina. (ANSA).