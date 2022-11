Amb. Starace, Italia contro aggressione russa e per negoziati

(ANSA) - MOSCA, 05 NOV - "L'Italia condanna l'aggressione della Russia all'Ucraina e sostiene la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". Lo ha ribadito l'ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, citando le parole del presidente Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione di un ricevimento tenuto presso l'ambasciata per la festa dell'Unità d'Italia e delle forze armate. L'ambasciatore ha anche detto che l'Italia auspica "l'immediato raggiungimento del cessate il fuoco e l'avvio di un processo negoziale che ponga fine al conflitto".

Al ricevimento, svoltosi presso Villa Berg, residenza dell'ambasciatore, hanno partecipato una folta rappresentanza degli addetti militari delle ambasciate accreditate in Russia ed alcuni rappresentanti della comunità italiana. (ANSA).