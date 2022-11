4 novembre: a Delhi festa nell'ambasciata d'Italia

(ANSA) - NEW DELHI, 05 NOV - È stata celebrata ieri sera nei giardini dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Nell'occasione, è stato ufficialmente presentato il nuovo defence attaché, il capitano di fregata Fabio Cima, che ha assunto l'incarico presso l'Ambasciata italiana da due mesi.

Nel suo intervento, subito dopo l'esecuzione dell'Inno di Mameli, l'ambasciatore Vincenzo de Luca ha ricordato il duplice significato del 4 novembre per il nostro Paese sottolineando l'importante ruolo avuto dalle Forze Armate italiane nelle operazioni di peacekeeping, in vista di un'ordine globale sempre più sicuro e pacifico. Il capitano Fabio Cima si è detto "onorato dell'incarico in un Paese importante come l'India".

Presenti alla cerimonia, oltre all'Ambasciatore per l'Unione Europea Ugo Astuto, decine di alti ufficiali, in rappresentanza sia dell'India sia di altri Paesi. Il capitano Cima li ha ringraziati, sottolineando come, sin dal suo recente arrivo, sia stato possibile creare una rete di positiva e proattiva collaborazione tra forze internazionali. (ANSA).