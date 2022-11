Ambasciatore italiano Iannuzzi incontra ministro Difesa Uruguay

(ANSA) - MONTEVIDEO, 04 NOV - L'Ambasciatore Giovanni Iannuzzi ha incontrato il ministro della Difesa uruguaiano, Javier García, con il quale si è intrattenuto affrontando temi di interesse bilaterale.

A poco più di un anno dall'entrata in vigore dell'accordo sulla cooperazione nel settore della Difesa, rileva oggi un comunicato dell'ambasciata italiana a Montevideo, "sono state trattate questioni legate all'attualità internazionale ed esplorato l'ambito in cui può svilupparsi un contributo dell'Italia può offrire (nel campo della Difesa) alle Forze Armate uruguaiane".

L'articolo 2 dell'Accordo bilaterale indica in particolare che "la cooperazione tra le parti potrà includere vari settori", fa cui ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di materiali e servizi per la Difesa; operazioni umanitarie internazionali e di mantenimento della pace; conoscenze ed esperienze nei settori delle operazioni, utilizzo di equipaggiamento militare di origine nazionale ed estera, gestione del personale ed organizzazione delle Forze armate.

Inoltre potrà esservi collaborazione su questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari; conoscenze in scienza e tecnologia; formazione, istruzione ed esercitazioni militari; questioni attinenti ad equipaggiamenti di unità militari, e organizzazione e impiego di sistemi militari. (ANSA).