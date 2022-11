4 novembre: Guariglia,Forze Armate presenti in scenari crisi

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - ''Il quattro novembre costituisce un'occasione importante per valorizzare l'impegno delle Forze Armate italiane al servizio del Paese, nel quadro di organizzazioni come le Nazioni Unite, l'Unione Europea e la NATO e in tutti i principali scenari di crisi''. Lo ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, che oggi a Madrid, accompagnato dall'Addetto per la Difesa Simone Malvagna, ha deposto una corona d'alloro ai piedi della lapide che ricorda i caduti italiani della Prima Guerra Mondiale. Il monumento, situato nel Palazzo di Santa Coloma, sede della Cancelleria Consolare di Madrid, rende omaggio ai connazionali delle città di Madrid e Barcellona che, agli inizi della Grande Guerra, scelsero di rientrare in Italia per partecipare al conflitto. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanze dei militari italiani che operano in diverse località della Spagna.

''Le Forze Armate, che hanno una lunga storia che si identifica con quella d'Italia - ha aggiunto l'Ambasciatore - si confermano come uno strumento che contribuisce instancabilmente alla difesa e alla sicurezza della Repubblica e al rafforzamento del ruolo rilevante assolto dall'Italia per perseguire la pace e la collaborazione nel contesto internazionale, nel pieno rispetto dei principi della nostra Costituzione".

Nella serata di ieri, presso Palazzo de Amboage, sede dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, si è svolto un ricevimento in onore della Giornata delle Forze Armate a cui hanno preso parte autorità militari e civili spagnole. (ANSA).