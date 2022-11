4 novembre: a Sofia cerimonia per caduti italiani

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - L'Ambasciatrice d'Italia in Bulgaria, Giuseppina Zarra, ha celebrato oggi la Giornata dell'Unità nazionale e la festa delle forze armate con una cerimonia presso il cimitero militare italiano a Sofia. Sono stati ricordati i caduti per la libertà e indipendenza dell'Italia, ed è stato rinnovato l'impegno per la stabilità e la pace. (ANSA).