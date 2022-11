4 novembre: a Belgrado cerimonia Cimitero militare italiano

(ANSAmed) - BELGRADO, 04 NOV - Si sono svolte oggi a Belgrado le celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate. Alla presenza delle Autorità serbe e della comunità diplomatica, l'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, e l'Addetto per la Difesa, Col. Stefano Giribono, nel corso di una cerimonia presso il Cimitero Militare Italiano di Belgrado, hanno deposto una corona di fiori presso il mausoleo eretto in memoria degli oltre 10.000 soldati italiani caduti in Serbia durante la Grande Guerra.

L'Ambasciatore Gori ha ricordato "lo straordinario contributo che le nostre Forze Armate danno alla sicurezza della comunità nazionale e internazionale nel quadro dell'appartenenza dell'Italia alla Ue e alla Nato." "Mai come oggi - ha aggiunto l'Ambasciatore - di fronte all'aggressione russa contro l'Ucraina, possiamo capire l'importanza di difendere la libertà e raggiungere una pace giusta.".

Il Col. Giribono ha sottolineato come "la giornata odierna debba essere occasione di riflessione affinchè il passato aiuti a comprendere il presente, ripudiando ogni forma di guerra ed esaltando invece la conquista della libertà e della pace".

(ANSAmed).