Portogallo: ministro portoghese incontra le start up italiane

(ANSA) - LISBONA, 03 NOV - Accompagnato dall'ambasciatore italiano in Lisbona, Carlo Formosa, il ministro portoghese dell'Economia e del Mare, António Costa Silva, ha incontrato ieri le start up italiane partecipanti al Web Summit, uno dei principali appuntamenti su scala globale dedicato a tecnologia e innovazione. Il Summit ha riunito a Lisbona 2.300 start up, oltre 1.000 investitori e più di 71.000 partecipanti individuali provenienti da 160 Paesi.

Durante la sua permanenza all'evento, il ministro si è soffermato a lungo nell'area che accoglie gli espositori italiani, unico stand non portoghese che Costa Silva ha scelto di visitare per raccogliere direttamente dai nostri imprenditori informazioni sulle caratteristiche dei loro prodotti e servizi.

Lo spazio collettivo italiano ha visto la partecipazione, coordinata dall'Ice Agenzia, di oltre 30 fra le nostre più dinamiche start up innovative, attive in svariati settori, quali educazione, mobilità, finanza, salute, sport, viaggi, tecnologie ed intelligenza artificiale.

L'ambasciatore Formosa è poi intervenuto in rappresentanza dell'Italia all'Esna-Eu Startup Nations Alliance Forum, svoltosi nel grande complesso che ha ospitato il web summit e presieduto dal ministro António Costa Silva. Lanciata durante il semestre di Presidenza portoghese del Consiglio dell'Ue del 2021, l'Esna è l'autorità di riferimento per i governi europei impegnati nella creazione di ambienti favorevoli alla creazione di start up e scale-up e nella condivisione di best practices.

Le start up italiane presenti al web Summit sono state infine accolte presso la residenza dell'ambasciatore per un ricevimento organizzato con l'obiettivo di favorire business e collaborazioni attraverso interazioni con imprese e istituzioni portoghesi che operano nell'ambito dell'innovazione nonché con rappresentanti dei fondi di investimento. (ANSA).