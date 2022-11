Libri: il Brasile visto con gli occhi dei fotografi italiani

(ANSA) - BRASILIA, 03 NOV - L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, e la direttrice dell'Istituto italiano di cultura, Livia Raponi, presenteranno domani, presso l'auditorium del Centro Cultural Banco do Brasil di Rio de Janeiro, il libro 'Italiani dietro la fotocamera. Traiettorie e sguardi singolari nel fiorire della fotografia in Brasile', uno dei contributi alle celebrazioni del Bicentenario dell'Indipendenza del Brasile.

"Nessuno sa che precursori italiani della grande emigrazione degli anni 1870 furono pionieri in Brasile nell'arte della fotografia - afferma Azzarello - distinguendosi per talento e tecnica. Lo stesso Imperatore Don Pedro II era un grande appassionato e dedicò la sua collezione di oltre 25 mila foto alla consorte, la napoletana Teresa di Borbone. Questa opera fornisce un contributo importante alla storia dei rapporti culturali bilaterali".

Per Raponi "il lavoro dei nove fotografi prescelti aiuta a capire l'importanza del contributo italiano nella costruzione di un'immagine del Brasile nazione, in senso geografico, antropologico, culturale ed estetico. Benché alcuni di loro abbiano partecipato a grandi esposizioni anche internazionali, non sempre ottennero un riconoscimento adeguato. Il nostro libro vuole ricordarli e premiarli". (ANSA).