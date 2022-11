Hanoi celebra un anno di "beIT", campagna per Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - L'Ambasciata d'Italia in Vietnam ha celebrato, nei giorni scorsi, il primo anniversario della campagna di comunicazione "L'Italia è semplicemente straordinaria: beIT", finalizzata alla promozione del Made in Italy, lanciata nell'ottobre 2021 dal Maeci in 26 Paesi. Per l'occasione, ha quindi organizzato un evento a Casa Italia, ad Hanoi, in cui l'ospite d'onore è stata la Ferrari che ha presentato la nuova supercar 296 GTB.

Gli obiettivi principali della campagna sono due: incrementare in modo originale e innovativo l'export attraverso le potenzialità italiane; promuovere la globalizzazione delle imprese italiane, soprattutto delle piccole e medie. Dall'avvio della campagna in Vietnam, beIT è stata presente in molte attività legate alla cultura, alle arti e alla promozione commerciale, richiamando l'attenzione del pubblico locale. La campagna si concentra su nove settori principali: Infrastrutture ed energia sostenibili; Industria automobilistica e nautica; Macchinari, automazione e componenti; Moda, lusso e stile di vita; Progettazione; Salute e benessere; Tecnologie avanzate per l'aerospazio e la sicurezza; Cultura e intrattenimento; Agroalimentare. La campagna crea anche un impatto "green": per ogni 10.000 visualizzazioni della campagna video, un albero sarà piantato in 3 regioni italiane: Basilicata, Toscana e Puglia, dando forma alla prima foresta "Made in Italy" e contribuire a un pianeta più verde. (ANSA).