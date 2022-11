A Vienna convegno su "Boccaccio e le Arti figurative"

(ANSA) - BOLZANO, 03 NOV - "Boccaccio è oggi di straordinaria attualità per due ragioni: il Covid e la multimedialità e questo convegno è l'occasione per farlo meglio conoscere al grande pubblico ed ai più giovani. Per il Covid è abbastanza evidente: Boccaccio visse al tempo di una gravissima pestilenza ed il Decameron racconta di quello che oggi chiameremmo un lockdown.

Il poeta ci insegna quindi come la cultura possa aiutare a resistere anche nei momenti di gravissima avversità. L'arte nutre lo Spirito e libera la mente dalla paura". Questo ha dichiarato l'ambasciatore Stefano Beltrame aprendo a Vienna i lavori del convegno internazionale "Boccaccio e le Arti figurative" organizzato congiuntamente dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Università di Vienna.

Presente al convegno con il nuovo Magnifico Rettore Sebastian Schütze, italianista ed insigne storico dell'arte. Tra gli organizzatori anche l'Università di Basilea con Maria Antonietta Terzoli e La Sapienza di Roma con Amedeo Quondam. Partecipano con propri oratori anche le Università di Zurigo, Norimberga, Friburgo, Munster, Lecce, Federico II ed Orientale di Napoli e del Kansas.

" La multimedialità - ha proseguito Beltrame - è oggi declinata soprattutto in termini di collegamento tra le varie piattaforme digitali. In internet tutti noi comunichiamo secondo linguaggi in cui alla parola scritta ed all'impostazione letteraria si è affiancato e sovrapposto il linguaggio delle immagini, ma il rapporto tra scrittura ed arti visive non nasce certo oggi e questo convegno ce lo ricorda. Leggere Boccaccio è certamente più facile rispetto a Dante, ma in tutta la sua opera c'è una forte convergenza tra scrittura ed immagine che contribuisce a spiegarne il successo. Forse anche questo spiega infatti perché, mentre i letterati del Rinascimento discutevano se la lingua italiana dovesse ispirarsi più a Dante od al Petrarca, molti artisti furono ispirati da Boccaccio e continuano ad esserlo fino ai giorni nostri". (ANSA).