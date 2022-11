Tanzania: Ambasciatore Lombardi all'evento 'Youth pre-Cop27'

(ANSA) - NAIROBI, 02 NOV - L'ambasciatore d'Italia in Tanzania Marco Lombardi ha partecipato, insieme con i colleghi egiziano, svedese (membro del board della Fondazione Thunberg) e Ue, all'evento "Youth Pre-Cop 27" organizzato a Dar es Salaam dall'Unep. Si è trattato di un incontro con i rappresentati dei più significativi movimenti ambientalisti giovanili della Tanzania, nel corso del quale, la Presidenza egiziana ha illustrato gli obiettivi del COP 27 di Sharm El-Sheikh.

Nel corso del suo intervento, Lombardi ha ricordato che l'Italia, con lo Youth4Climate di Milano, in cui delegati tanzaniani erano presenti, ha contribuito in maniera significativa a fornire un riconoscimento ai movimenti giovanili che, a livello globale, operano per la lotta ai cambiamenti climatici.

Ha anche sottolineato come l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il coinvolgimento diretto degli allora presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro per la Transizione Ecologia, Roberto Cingolani, abbiano significato una presa di posizione netta del nostro Paese.

Lombardi, come riferisce l'Ambasciata d'Italia a Dar Es Salaam sulle sue pagine social, ha proseguito ponendo un particolare accento sul fatto che il cambiamento climatico è un argomento di particolare interesse per la Tanzania che, con una popolazione in continua crescita ed un'età media molto bassa, è chiamata a fornire il suo contributo ad una sfida globale che, se ben indirizzata, può trasformarsi in un'opportunità di sviluppo.

