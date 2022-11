Mumbai, cerimonia prigionieri guerra italiani morti in India

(ANSA) - NEW DELHI, 02 NOV - In occasione della commemorazione dei defunti, l'Ambasciatore d'Italia a New Delhi, Vincenzo De Luca, e il Console Generale a Mumbai, Alessandro De Masi, hanno partecipato oggi, assieme alla comunità italiana di Mumbai, alla Messa in ricordo degli internati di guerra italiani deceduti in India nel corso del secondo conflitto mondiale.

"Qui sono sepolti nostri connazionali, spesso giovanissimi, strappati alle loro famiglie e ai loro affetti dal conflitto mondiale", ha ricordato l'Ambasciatore Vincenzo de Luca nel suo intervento al Memoriale. "È nostra responsabilità ricordarli e commemorarne la memoria sottolineando, con l'occasione, il ruolo attivo e di primo piano giocato oggi dalle nostre forze per la sicurezza nazionale e nelle missioni di pace".

Il Console Generale Alessandro De Masi ha ricordato "da più di 60 anni la comunità italiana si riunisce qui il 2 novembre, manifestando una vicinanza commovente. Alle famiglie, ai discendenti di questi ragazzi che non ci sono più, possiamo dire che i loro cari non sono soli in India e che l'Italia è qui e non dimentica il loro sacrificio". (ANSA).