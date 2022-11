Brasile: al via seminario Research to Business Brazil-Italy

(ANSA) - BRASILIA, 02 NOV - L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, il presidente della Federazione delle industrie dello Stato di San Paolo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, e il presidente di Italcam, Graziano Messana, venerdì inaugureranno l'incontro dal titolo 'Research to Business Brazil-Italy'.

Organizzato dall'ambasciata d'Italia e dal consolato generale di San Paolo in collaborazione con Fiesp, l'incontro mira a stimolare l'interazione tra il mondo della ricerca e le imprese innovative dei due Paesi.

Le discussioni prendono spunto dal Programma esecutivo per la Cooperazione scientifica e tecnologica tra Brasile e Italia, firmato tra il Consiglio nazionale brasiliano delle fondazioni statali per il sostegno alla ricerca (Confap) e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano.

Saranno presentati tre progetti in corso nei settori dell'intelligenza artificiale (Università di Bologna e Università federale di Santa Catarina), delle malattie trasmissibili e della produzione di vaccini (Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma e Università federale di Pernambuco) e dell'agricoltura di precisione (Università di Trento e Università federale del Mato Grosso do Sul). L'incontro sarà chiuso dal console Domenico Fornara. (ANSA).