'Italy in India Business Conclave' oggi a Mumbai

(ANSA) - NEW DELHI, 01 NOV - Si è tenuto oggi a Mumbai, nella sede di Vivitalia, l'experience center della Camera di Commercio Italiana in India (IICCI), l'"Italy in India Business Conclave", organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Delhi e dalla IICCI.

Presenti i rappresentanti delle istituzioni italiane in India e più di 60 manager di aziende italiane presenti nel Paese, che si sono confrontati sulla presenza italiana in India e sugli interventi per sostenere le imprese già presenti e facilitare gli investimenti.

"Il Conclave", ha sottolineato l'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca, "è stato organizzato a Mumbai perché il Maharashtra è uno degli stati chiave per la partnership fra i nostri paesi nel settore manifatturiero, e coincide con un momento di grande rilevanza per l'Italia in India, caratterizzato da un forte dinamismo dei flussi commerciali tra i due paesi, che stanno toccando livelli record".

Per Amit Roy, Presidente della IICCI, il Conclave "ha permesso alle oltre 600 aziende italiane che hanno investito in India, e che impiegano più di 50 mila persone, di condividere esperienze e prospettive. L'incontro ha evidenziato il ruolo della Camera di Commercio Italiana, che, a 56 anni dalla fondazione, e grazie ai 5 uffici nelle principali città, è punto di riferimento per la comunità di business Italo-indiana".

Il Conclave si è focalizzato sui settori di importanza strategica per le relazioni tra i due paesi, manifatturiero, infrastrutture, costruzioni ed energia, filiera dell'agroindustria. I lavori sono stati seguiti da un ricevimento, alla presenza del Deputy Chief Minister del Governo del Maharashtra, durante il quale è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere ad Amit Roy e a Claudio Maffioletti, rispettivamente Presidente e Direttore della IICCI. (ANSA).