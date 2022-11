Argentina: al via VII Settimana della Cucina italiana

(ANSA) - BUENOS AIRES, 01 NOV - E' tutto pronto per il lancio domani, presso l'ambasciata d'Italia a Buenos Aires, della VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, organizzata in collaborazione con l'Associazione BACI - Buenos Aires Italian Chefs e presentata dallo 'Chef' Donato De Santis.

L'iniziativa, indica un comunicato, illustrerà in particolare "il rapporto della cucina di Roma con il territorio e la storia della città attraverso i suoi piatti e prodotti tipici e vedrà la partecipazione di importanti ospiti italiani e argentini del mondo commerciale, culturale e gastronomico".

Promossa dal ministero degli Esteri, la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si svolgerà dal 14 al 20 novembre all'insegna del concetto: "Convivenza, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la salvaguardia del pianeta".

Il tema scelto, si sottolinea, "è pienamente connesso con quello della candidatura di Roma per ospitare l'Expo 2030 ('Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione'), che mira a introdurre nuove soluzioni, idee e strategie per affrontare insieme le sfide del presente, come la sostenibilità degli agglomerati urbani e l'inclusività delle comunità stesse, immaginando nuovi modelli per abitare e vivere le città".

Come nelle precedenti edizioni, sono numerose le iniziative organizzate dalla rete diplomatica consolare italiana e dagli Istituti italiani di cultura in Argentina, insieme all'ICE, l'Enit e tutti gli attori del Sistema Italia.

I temi che verranno affrontati durante la Settimana sono, tra gli altri: la Dieta Mediterranea come modello di sostenibilità alimentare, il rapporto virtuoso tra uomo e natura, le caratteristiche organolettiche dei prodotti italiani e il contrasto del 'sounding", riguardante quei prodotti che "suonano" italiani ma non sono autentici del Made in Italy.

Tutte le attività svolte potranno essere seguite sui social network con l'hashtag #ItalianTaste. (ANSA).