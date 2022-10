Portogallo: l'Ambasciatore Formosa in visita alle Azzorre

(ANSA) - LISBONA, 31 OTT - Si è conclusa oggi la visita alle Azzorre dell'Ambasciatore d'Italia in Portogallo, Carlo Formosa, che dal 26 al 28 ottobre ha incontrato le alte autorità della Regione Autonoma portoghese situata nell'Oceano Atlantico e nota, oltre che per il turismo legato ai suoi straordinari paesaggi di origine vulcanica, per le sue politiche di attrazione per le aziende che operano nel campo dell'innovazione e del digitale, nonché per i piani di sviluppo dei programmi nazionali nel settore spaziale.

Nel capoluogo azzorriano, Ponta Delgada, l'Ambasciatore ha incontrato il Presidente del Governo Regionale, José Manuel Bolieiro, e il sindaco di Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, nelle rispettive sedi istituzionali. Successivamente, spostandosi nell'isola di Faial, ha avuto un colloquio con il Presidente dell'Assemblea Legislativa azzorriana, Luis Garcia e con il Sindaco della città di Horta, capitale dell'isola, Carlos Manuel Ferreira.

In visita a tre delle nove isole che compongono l'arcipelago (São Miguel, Faial e Pico), Formosa ha inoltre incontrato rappresentanti delle principali istituzioni locali nonché della comunità italiana ivi residente e ha colto l'occasione anche per presentare alle autorità e alla società civile la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo nel 2030, con un progetto volto a potenziare l'inclusione territoriale e culturale delle regioni periferiche attraverso la cooperazione istituzionale a tutti i livelli. (ANSA).