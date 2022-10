Genuardi, Italia superpotenza della solidarietà

(ANSA) - BRUXELLES, 31 OTT - "Un'ulteriore dimostrazione di come il lavoro fatto dalla fondazione Carano 4 Children sia essenziale e come l'Italia sia anche qui in Belgio una superpotenza della solidarietà". Così l'ambasciatore d'Italia in Belgio Francesco Genuardi ha salutato la quarta edizione di 'Leonardo 4 Children' svoltasi a Bruxelles nell'Istituto italiano di cultura e chiusa da un concerto di giovani musicisti tenutosi al Palace de Beux-Arts della capitale belga. 'Una iniziativa non profit - ha sottolineato Alessandro Carano, fondatore e promotore della manifestazione - che mira a stimolare e premiare la creatività e il talento di bambini e ragazzi di tutta Europa sui temi fondamentali dei cambiamenti climatici, dell'uguaglianza e della pace. Quest'anno tutti i proventi della serata saranno donati all'Unicef per aiutare i bambini rifugiati in Europa".

Alla manifestazione è intervenuto anche il rappresentante permanente dell'Italia presso le istituzioni Ue, ambasciatore Pietro Benassi, l'ambasciatore ucraino della missione presso l'Ue Chentsov Vsevolod (ANSA).