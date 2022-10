Italia-Turchia:atteso record interscambio da 25 miliardi dollari

(ANSA) - ISTANBUL, 31 OTT - La Camera di Commercio e Industria italiana in Turchia (Cciist) prevede che il 2022 si chiuderà con 25 miliardi di dollari di interscambio economico tra Roma e Ankara, una cifra che supererebbe il record di 23 miliardi di dollari raggiunto nel 2021. Lo ha affermato il presidente di Cciist, Livio Manzini, durante il forum economico "Le sfide per assicurare la crescita delle relazioni commerciali Italia-Turchia-Ue", organizzato presso il Consolato italiano di Istanbul.

"Stiamo lavorando per aumentare l'interscambio e gli investimenti bilaterali", ha detto Manzini sottolineando il sostegno dell'Italia all'adesione della Turchia all'Unione europea. Considerando che Ankara rappresenta attualmente il sesto partner commerciale per Bruxelles e Mosca è il quinto, la Turchia è nella posizione di diventare il quinto partner per l'Ue in seguito agli effetti delle sanzioni imposte sulla Russia, ha aggiunto Manzini.

"Nella regione del Mediterraneo, la Turchia è un partner molto importante per l'Italia", ha dichiarato, intervenendo al convegno, l'ambasciatore italiano ad Ankara Giorgio Marrapodi, affermando che gli investimenti turchi in Italia continuano ad aumentare e sottolineando che un aggiornamento dell'Unione doganale tra Turchia e Ue sarebbe "importante per entrambe le parti". (ANSA).