Irlanda:amb. Italia Corrias ospita iniziativa solidale per bimbi

(ANSA) - LONDRA, 31 OTT - L'ambasciatore italiano in Irlanda Ruggero Corrias con la consorte Vania Lorenzo ha ospitato nella sua residenza, la Lucan House a ovest di Dublino, un'iniziativa solidale con più di cento bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni e di diverse nazionalità. Il progetto é nato dalla stretta collaborazione dell'ambasciata d'Italia con il Comites (Comitato degli Italiani Residenti all'Estero) e l'associazione no profit E-ducare, che si occupa di garantire il diritto all'istruzione a bambini provenienti da famiglie in difficoltà ed é attiva in Irlanda, Vietnam e Tanzania.

Nel corso della giornata i piccoli invitati hanno preso parte a una caccia al tesoro in stile Harry Potter, hanno intagliato zucche per la festa di Halloween e hanno imparato i passi della 'Jerusalema Challenge', seguiti e supervisionati da Silvia Paola Lai, insegnante e coreografa, per poi partecipare a una videochiamata con gli studenti dell'orfanotrofio Karim di Arusha in Tanzania, seguiti da E-ducare in un importante progetto di borse di studio.

"Sono stato felice di aver ospitato a Lucan House questa giornata che ha dato gioia a tantissimi bambini - ha detto l'ambasciatore Corrias - Quando ho appreso dell'impegno di E-ducare per garantire l'accesso all'istruzione in Vietnam ed in Tanzania, mi ha fatto piacere essere coinvolto in questo progetto. In questa occasione mi sono sentito come un volontario dell'associazione". (ANSA).