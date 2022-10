Vietnam: Ferrari ospite d'onore della campagna sul Made in Italy

(ANSA) - HANOI, 29 OTT - Ieri sera, presso il centro culturale e di promozione Casa Italia ad Hanoi, l'Ambasciata d'Italia in Vietnam ha celebrato il primo anniversario della campagna 'Italy is simply extraordinary: beIT', che promuove l'eccellenza del made in Italy nel mondo. Ospite d'onore è stata la Ferrari, che ha svelato la sua nuova supercar 296 GTB, con motore ibrido plug-in V6, arrivata in Vietnam il 14 ottobre scorso.

"La Ferrari è leggenda grazie alla tradizione fonte di innovazione, al connubio tra la rivoluzione delle nuove tecnologie e la maestria artigiana, creando simboli immutabili nel tempo ma sempre adeguati ai cambiamenti del mondo, con una passione che nasce dai piccoli dettagli che emozionano sia durante la guida che allo sguardo. Questo modello Ferrari ha la passione, l'innovazione, la creatività e il design eccellente che credo siano i valori a cui pensiamo quando parliamo dell'Italia", ha detto la responsabile marketing della Ferrari in Vietnam, Nga Do, alla conferenza stampa che ha preceduto l'evento.

L'Ambasciatore italiano Antonio Alessandro ha sottolineato come l'Italia, che non è ricca di risorse naturali, sia invece sempre riuscita ad entrare nelle top 10 dei più potenti brand nazionali grazie alla sua storia, cultura, valori, abilità, prodotti e risultati, ed ha sempre fondato il proprio successo sull'abilità di creare, trasformare e commerciare prodotti che primeggiano per qualità ed eccellenza.

Ospiti speciali della serata sono stati il cantante Tuan Hung, Miss World Vietnam 2019 Luong Thuy Linh, il giornalista Truong Anh Ngoc, la modella-attivista Helly Tong e il blogger di viaggi Ly Thanh Co. (ANSA).