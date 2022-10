Panama: Ue, workshop all'università sul programma Copernicus

(ANSA) - PANAMA CITY, 28 OTT - Si è aperto presso l'Università tecnologica di Panama il workshop 'Copernicus Emergency Management Service: analisi della vulnerabilità a Panama e nei Caraibi', realizzato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), nell'ambito del progetto Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (Fpcup), che ha come obiettivo l'aumento del numero di utenti e applicazioni derivanti da Copernicus.

Copernicus, precisa una nota dell'ambasciata d'Italia a L'Avana, "è il programma di osservazione della Terra dell'Unione europea (Ue), dedicato a monitorare il nostro pianeta e il suo ambiente, usando dati globali provenienti da satelliti e da sistemi di misurazione terrestri, aerei e marittimi per fornire informazioni che aiutino i prestatori di servizi, le autorità pubbliche e altre organizzazioni internazionali a migliorare la qualità della vita dei cittadini".

I servizi di informazione forniti sono accessibili agli utenti del programma in modo libero e gratuito.

Nel 2019 la Commissione europea e il Servizio europeo di osservazione della Terra hanno deciso di stabilire a Panama il centro dati Copernicus per la sorveglianza dello stato dell'oceano e delle sue aree marine, l'atmosfera, il suolo e gli impatti del cambiamento climatico, a beneficio dell'intera regione centro e latinoamericana. (ANSA).