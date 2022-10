Moda: sfilata italiana conclude Fashion Bridges in Sudafrica

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 29 OTT - Nella residenza dell'ambasciata italiana a Città del Capo si è svolta la serata finale dell'edizione 2022 di "Fashion Bridges - I Ponti della Moda", incentrata su una sfilata della giovane designer italiana Marianna Rosati e del suo brand DROMe.

Fashion Bridges - I Ponti della Moda ha come logo il Ponte Vecchio di Firenze vestito di stoffa "ShweShwe", design tradizionale sudafricano. L'idea è nata all'ambasciata italiana a Pretoria nel 2021 ed è stata portata avanti grazie a una collaborazione nata con Polimoda a Firenze e la Camera Nazionale della Moda Italiana.

Oriana Mannaioli Cuculi, consorte dell'ambasciatore Paolo Cuculi, ha evidenziato che l'iniziativa punta a legare il grande paese dell'Africa australe e l'Italia attraverso la moda anche perché "il Sudafrica è ricco di materie prime: mohair, lana, cotone, pelle, sono di ottima qualità. L'Italia ha tradizione, esperienza e tecnologia. Per questo abbiamo voluto creare un ponte di scambio, dare al Sudafrica maggiori capacità di sviluppare la sua industria e agli stilisti italiani nuove ispirazioni", ha aggiunto l'ambasciatrice. "Lo scopo ultimo rimane quello di aiutare le industrie del settore, non vogliamo un progetto che sia solo una vetrina. Vogliamo promuovere commercio e sviluppo economico", ha detto ancora.

Fashion Bridges l'anno scorso aveva portato quattro giovani stilisti in Italia per un periodo di formazione, coronato con la possibilità di lavorare a fianco di quattro giovani stilisti di Polimoda e avere l'opportunità di presentare 16 'looks' durante la Fashion Week di Milano nel settembre 2021.

La presentazione aveva riscosso notevole successo e quest'anno, per le sfilate di Fashion Bridges concluse giovedì sera a Città del Capo, è stata chiamata Rosati. Già allieva di Polimoda, la stilista è nota per il suo uso della pelle sostenibile, nonché' per avere vestito Vasco Rossi, Lady Gaga e i Maneskin, il gruppo rock italiano impostosi a livello mondiale. La sfilata in residenza ha portato in passerella 20 modelle e modelli selezionati a Città del Capo. Photo credit Alec Smith. (ANSA).