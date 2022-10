Italia-Usa: Transatlantic investment committee sbarca in America

(ANSA) - WASHINGTON, 29 OTT - Primo incontro all'Ambasciata d'Italia a Washington del Transatlantic Investment Committee (TIC). Nato per volere dell'Associazione Amerigo, dell'American Chamber of Commerce in Italy, del Centro Studi Americani e di Federmanager, il TIC è un programma promosso in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatiche negli Stati Uniti e in Italia, al fine di rafforzare i legami tra i due paesi nel campo dei co-investimenti strategici previsti dall'Accordo per il Commercio e le Tecnologie (Trade & Technology Council), siglato da Unione Europea e Stati Uniti d'America nel settembre 2021.

Nel corso di questi mesi di lavoro, il programma si è arricchito grazie al contributo di numerosi stakeholder presenti al dibattito di Washington, tra cui, Confindustria, Luiss University, Unioncamere, CEOforLIFE, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Obiettivo di questo primo meeting valorizzare il TIC quale prima piattaforma relazionale a livello euro-atlantico sui temi dei co-investimenti, fondamentali per accrescere la competitività nonché l'autonomia strategica di Italia, Stati Uniti ed Europa.

Tra le principali azioni che il TIC metterà in campo per favorire le relazioni economico commerciali vi è la creazione del primo Fondo di investimento Transatlantico. Si tratta di un importante stanziamento teso ad accelerare la crescita di scale-up operanti nei settori tecnologici (digitale, clean-tech, energia, aerospazio e biotech). A ciò si aggiunge anche il primo Executive Master Degree, realizzato in partnership tra l'Università Luiss Guido Carli, TIC, Confindustria, Federmanager e sei Atenei internazionali (tra cui George Washington University, King's College e SciencesPo). E in ultimo la realizzazione di un Rapporto annuale che, nel 2023, verrà realizzato insieme a Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale).

A fare gli onori di casa e ad aprire il 'First US Meeting' del TIC, l'Ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia: "In un contesto geopolitico in cui sono più centrali che mai le relazioni tra partner che condividono valori e visione come Italia e Stati Uniti, accogliamo con favore e sosteniamo il TIC quale piattaforma strategica per favorire investimenti congiunti, specie nei settori di punta dell'economia del domani". Presenti, inoltre, al 'TIC - First Meeting' l'Under Secretary of State for Economic Growth, Energy & Environment, Jose W. Fernandez, che ha aggiunto: "Il TIC è uno strumento molto potente, non avrebbe potuto arrivare in un momento migliore, è la pietra angolare dell'amicizia e della partnership di lunga data tra Stati Uniti e Italia". Un saluto anche da Jasjit Singh, Direttore Esecutivo di Select Usa, l'agenzia del Dipartimento del Commercio che ha come scopo principale quello di facilitare gli investimenti delle imprese negli Stati Uniti, il quale ha tenuto sottolineare come i numeri del 2021 abbiano "dimostrato che esiste un enorme potenziale tra le due sponde dell'Atlantico. Un framework come il TIC può aiutarci a rafforzare la nostra forte relazione e riaffermare il nostro impegno, per far accelerare assieme l'industria del futuro".

La chiusura degli opening remarks è stata affidata ad Andrea Gumina, presidente di Amerigo e co-founder del TIC. "L'evento - ha detto - testimonia ancora una volta quanto il TIC sia in grado di catalizzare l'interesse dei principali stakeholder italiani, europei e statunitensi, attorno a un obiettivo: diventare la piattaforma di riferimento per i decisori interessati a potenziare gli investimenti industriali e di ricerca tra i nostri Paesi. A questo contribuiremo attraverso la costituzione di una Fondazione, la promozione del primo Fondo di Investimenti Transatlantico dedicato a investire nelle tecnologie strategiche del Trade and Technology Council, e numerose altre iniziative, a partire da un Executive Master Degree con ben sei Università, coordinato da Luiss, ed un Rapporto Annuale realizzato con Ispi. Siamo grati alle Istituzioni italiane e statunitensi per il loro continuo supporto, e stiamo lavorando per un nuovo appuntamento negli Stati Uniti a fine aprile 2023". (ANSA).