Sudafrica, apre a Città del Capo la seconda sede di 'Smile'

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 28 OTT - A Città del Capo è stata presentata "Smile Cape Town", la "Small Medium Italian League of Enterprises" della metropoli sudafricana. Smile è stata fondata e dotata di una prima sede a Johannesburg un anno fa, nell'ambito di un'iniziativa ideata dal Comites e gestita dalla Camera di Commercio e Industria Italo-Sudafricana.

Il concetto dietro a Smile è di riunire grandi e piccole imprese e anche singoli individui che sono legati all'Italia in "una comunità che aiuta la comunità", come è stato sottolineato alla presentazione avvenuta questa settimana.

Si sta costruendo un network per utilizzare al meglio le risorse disponibili all'interno della collettività italiana in Sudafrica. Al momento il data base di Smile ha in elenco 640 iscritti che possono entrare in contatto e assistersi a vicenda nelle rispettive esigenze professionali: chi cerca un avvocato, chi un architetto o un designer, un elettricista o un idraulico.

Il network garantisce "totale professionalità", è stato sottolineato ancora.

L'idea di Smile è nata dal Comites e si spera che "chi passa tempo insieme possa piacersi e aiutarsi", ha detto alla presentazione svoltasi mercoledì il segretario generale della Camera di Commercio Italo-Sudafricana, Pamina Bohrer, nata in Trentino-Alto Adige.

Francesco De Vita, napoletano in Sudafrica da 20 anni e ora a capo del Comites della provincia del Capo, ha ricordato che ci sono tante piccole e medie imprese italiane che non si conoscono tra di loro. Il nuovo portale Smile online vuole anche creare opportunità di lavoro per chi cerca un impiego e per chi ha bisogno di assumere.

Possono iscriversi a Smile le persone in possesso di passaporto italiano, che - come ha ricordato il Console a Città del Capo, Emanuele Pollio - sono circa 40 mila in tutto il paese. C'è possibilità di aderire anche per chi è sudafricano e lavora per imprese italiane; o per artigiani, professionisti e importatori di prodotti italiani. Il mese prossimo verrà inaugurata la terza sede di Smile a Durban. (ANSA).