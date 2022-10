Messico: l'Italia ricorda i giornalisti vittime della violenza

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 28 OTT - Con un "Altar de Muertos" (altare dei morti) allestito secondo la tradizione messicana, ancora oggi molto sentita, l'ambasciata d'Italia a Città del Messico ha voluto rendere omaggio ai giornalisti vittime di violenza nel Paese.

Nel corso di una cerimonia commemorativa presso l'Istituto italiano di cultura, alla presenza di Enrique Irazoque, responsabile dell'Unità per la Difesa dei Diritti umani del ministero dell'Interno, della giornalista Marcela Turati, di rappresentanti della società civile e di diverse rappresentanze diplomatiche, l'ambasciatore Luigi De Chiara ha definito i giornalisti "attori fondamentali della democrazia e dello stato di diritto".

Sull'altare, realizzato appositamente da una artigiana messicana, sono stati collocati i volti dei giornalisti assassinati in Messico quest'anno, assieme a quello di Pier Paolo Pasolini, il celebre scrittore e regista italiano ucciso nel 1975, di cui quest'anno ricorre il centesimo anniversario della nascita.

Tali volti, ha spiegato l'ambasciatore, "rappresentano i giornalisti di ogni Paese e di ogni epoca che rischiano la vita nell'espletamento della loro attività professionale", facendo riferimento anche ai numerosi inviati deceduti nel conflitto ucraino generato dall'aggressione russa.

"Oggi, nel giorno in cui secondo la tradizione indigena i defunti ritornano provvisoriamente nel mondo dei vivi, vogliamo far ritornare fra noi i giornalisti scomparsi" ha proseguito De Chiara.

"Esprimiamo la nostra ammirazione per il loro coraggio - ha concluso - e ribadiamo il nostro fermo impegno a difendere ed onorare la loro memoria e l'impegno affinché tutti i giornalisti possano svolgere il loro fondamentale lavoro in modo autonomo e senza minacce alla loro incolumità". (ANSA).