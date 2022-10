Serbia: a Belgrado promozione cibo e vini dall'Italia

(ANSA) - BELGRADO, 27 OTT - Si è tenuto oggi a Belgrado il Salone per la promozione dei prodotti alimentari e dei vini italiani in Serbia, organizzato dall'ufficio ICE di Belgrado in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia. Al Salone hanno preso parte 30 espositori italiani, dei quali 15 produttori di vini e 15 di altri prodotti alimentari di qualità (pasta, condimenti, conserve, frutta secca, succhi di frutta, caffè, formaggi e prodotti da forno).

Aprendo i lavori, l'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha condiviso il positivo andamento dell'interscambio commerciale tra Italia e Serbia, incluso il settore agroalimentare, che nel 2021 ha registrato una crescita del 36% rispetto all'anno precedente.

"Sono numeri - ha commentato l'Ambasciatore Gori - che testimoniano come la Serbia costituisca un mercato dalle grandi potenzialità per le nostre aziende. Il Sistema Italia in Serbia continuerà ad assicurare pieno supporto per favorirne l'ingresso in questo Paese e facilitare l'esportazione dei loro prodotti, puntando sull'efficienza delle pratiche doganali, la formazione degli operatori del settore e la corretta informazione dei consumatori''.

Il Salone odierno ha aperto il ricco calendario di appuntamenti messo a punto dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado, insieme a ICE, Istituto di Cultura, Camera di Commercio italo-serba e Confindustria Serbia, in occasione della "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" in programma dal 14 al 20 novembre p.v. Numerose le iniziative previste, anche in collaborazione con diverse controparti serbe: dalla grande distribuzione all'e-commerce, dalle scuole alberghiere ad eventi di degustazione, da educational tecnici a seminari scientifici, fino ad iniziative benefiche.