Onorificenza italiana per una promotrice culturale in Spagna

(ANSA) - MADRID, 26 OTT - Onorificenza italiana per Maria Sheila Cremaschi, organizzatrice di eventi culturali in Spagna e considerata "un punto di riferimento" per la comunità di connazionali residenti nel Paese iberico: ieri sera, si legge in una nota, l'ambasciatore a Madrid Riccardo Guariglia l'ha insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia.

Laureatasi in Argentina e residente in Spagna da diversi anni, Cremaschi è attualmente vicepresidente del "Hay festival of literature and the arts", nonché fondatrice e responsabile, dal 2006, del "Hay festival" di Segovia, manifestazione culturale di rilievo in Spagna e nell'ambito della quale viene sempre riservato ampio spazio alla cultura italiana.

"La dottoressa Cremaschi è, senza alcun dubbio, un punto di riferimento della comunità italiana in Spagna", ha dichiarato Guariglia, aggiungendo che la promotrice culturale ha "instancabilmente contribuito a promuovere l'immagine dell'Italia, attraverso la realizzazione di molteplici progetti culturali, il cui filo conduttore è rappresentato dall'arte e dalla letteratura nelle sue molteplici espressioni, soprattutto contemporanee". (ANSA).