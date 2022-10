Expo 2030: ambasciatore Lucentini, Argentina sostenga Roma

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 OTT - Roma si è candidata per ospitare la Expo 2030 "con una visione che nasce dalla sua capacità di interpretare il patrimonio passato che la caratterizza, e quello presente, in una chiara prospettiva per il futuro": In un articolo che appare oggi sul quotidiano La Nacion di Buenos Aires, l'ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Lucentini, spiega che il lemma scelto per Roma - 'Gente e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione' - si centra tanto nel presente come nel futuro, e riguarda tutto il pianeta e i suoi abitanti".

Il tema, dice ancora Lucentini, "pone una sfida comune ai Paesi della comunità internazionale che fa riferimento alle raccomandazioni delle Nazioni Unite fissate nell'Agenda 2030.

Comprende l'evoluzione e la rigenerazione dei nostri territori minacciati dai cambiamenti climatici e dai suoi effetti devastatori".

Inoltre si riferisce, prosegue, "alla diversità e inclusività delle nostre comunità: la sostenibilità delle agglomerazioni urbane e l'economia circolare; la decentralizzazione e la mobilità a livello locale, e la connettività digitale come motore dello sviluppo economico e sociale". In definitiva, sottolinea, "Expo Roma 2030 si propone di affrontare questi temi, stimolare il dibattito, segnalare un cammino condiviso e identificare soluzioni comuni".

"La candidatura di Roma alla Expo 2030 - dice poi Lucentini - mette in rilievo temi come la transizione energetica e digitale, lo sviluppo sostenibile, l'inclusione e il rispetto per i diritti umani, sui quali esiste un grande accordo e una intensa collaborazione a livello bilaterale e multilaterale fra Italia e Argentina".

In questo senso, conclude, "è indubbia la rilevanza dell'apporto che l'Argentina potrebbe offrire a Roma per la definizione di un modello urbano che promuova un futuro sostenibile, inclusivo e condiviso". (ANSA).