Messico: artista italiano realizza murale con aiuto bambini

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 25 OTT - L'ambasciatore d'Italia in Messico, Luigi De Chiara ieri ha presentato un murale realizzato dall'artista italiano Filippo Giusti nel Municipio di Miguel Hidalgo, a Città del Messico.

L'iniziativa di street-art denominata 'Mural internacional de arte urbano' è promossa dalla Delegazione Miguel Hidalgo con l'obiettivo di migliorare l'aspetto degli spazi pubblici della capitale.

Durante la realizzazione dell'opera, l'artista è stato affiancato da un gruppo di bambini appartenenti alla Fondazione Dr. Sonrisas, una onlus fondata nel 2003 con l'obiettivo di aiutare bambini in condizioni di salute precarie offrendo sostegno a loro e alle loro famiglie.

Dal 20 al 23 ottobre 2022, i bambini della Fondazione hanno lavorato insieme a Giusti per il completamento dell'opera, realizzata nello stile che l'artista definisce "Essenzialismo", ovvero "realismo figurativo unito ad uno stile astratto che rappresenta la parte eterea del soggetto". Mentre il pittore si è dedicato a dipingere le parti realistiche, i bambini realizzavano la parte astratta dell'opera, con lo scopo di "rappresentare l'essenza dei bambini della Fondazione", si legge in una nota. (ANSA).