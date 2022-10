Settimana della lingua italiana in Oman con Jokha Alharthi

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - L'Ambasciata d'Italia presenta a Mascate il primo romanzo omanita tradotto in italiano e pubblicato da Bompiani, "Corpi Celesti", della scrittrice del Sultanato Jokha Alharthi, vincitrice con questo titolo del prestigioso Manbooker Prize nel 2019. Il volume, che attraverso la storia di una famiglia restituisce un ritratto vivido dell'Oman, della sua cultura millenaria e della sua proiezione verso la modernità, viene discusso dall'autrice insieme al suo traduttore, Giacomo Longhi, in una serata organizzata in occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.

"Jokha Al Harthi parla delle relazioni familiari, dei sogni di tre sorelle e del mondo che ruota intorno a loro, immerse nelle atmosfere suggestive, per il lettore europeo, delle case intrise di incenso, del deserto notturno e delle piantagioni di palme da dattero. È in questa cornice che assistiamo all'amore, ai litigi e alle aspettative di una gioventù che si affaccia alla vita. E tutto ciò riflette bene il tema di questa edizione della Settimana, dedicata proprio ai giovani e al loro contributo all'evoluzione della lingua e quindi della società.

Il pubblico italiano ha così l'opportunità di entrare in una fitta tessitura di rapporti in un mondo lontano e per tanti aspetti ancora sconosciuto - commenta l'Ambasciatore d'Italia, Federica Favi - Jokha Alharthi e' una giovane scrittrice che ha saputo dare voce a questo lato privato dell'Oman, un Paese ricco di sorprese per chi è disposto a scoprirlo".

L'incontro, ospitato presso la Bait Al Zubair, prestigiosa fondazione culturale della capitale omanita, ha raccolto il vivo interesse di un pubblico variegato, a partire proprio dai lettori omaniti, felici di vedere il proprio Paese esporsi ai lettori stranieri e presentarsi con la sua specificità e ricchezza culturale, tutti elementi che contribuiscono ad aumentare il fascino per un Paese divenuto in pochi anni una destinazione turistica sempre più ricercata.

La serata arricchisce un calendario ricco di iniziative che l'Ambasciata ha promosso per la Settimana della Lingua, tra laboratori per ragazzi, lezioni universitarie, cinema e molto altro. L'insegnamento dell'italiano in Oman, sostenuto grazie ad un lettorato presso la Sultan Qaboos University di Mascate, sta raccogliendo l'interesse dei giovani del Sultanato, e proprio nella cornice della Settimana della Lingua Italiana l'Ambasciata sta sostenendo la Dante Alighieri e l'Associazione di amicizia italo-omanita nel dialogo con gli interlocutori locali per l'apertura di una scuola di lingua italiana nella capitale omanita. (ANSA).