Ambasciata Italia a Washington traguardo 1000 Miglia Warm Up Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 23 OTT - Si e' conclusa davanti all'ambasciata d'Italia a Washington la 1000 Miglia Warm Up USA 2022, svoltasi dal 18 al 23 ottobre nella zona di Middleburg, Virginia, e nella capitale Usa.

"Dal 1927, 1000 Miglia rappresenta la corsa più bella del mondo", ha osservato Alessandro Gonzales, numero due dell'Ambasciata, aprendo la cerimonia finale. "La 1000 Miglia, il cui mito ha ispirato nei decenni artisti, scrittori e musicisti, riunisce gli elementi di forza del soft power italiano: bellezza, passione, tradizione ma anche innovazione", ha continuato Gonzales. "L'idea di portare la 1000 Miglia qui negli USA e la 1000 Miglia Green (Verde) per automobili elettriche e a motore ibrido sono la dimostrazione della capacita' unica dell'Italia di unire tradizione e innovazione".

Alla cerimonia di arrivo e premiazione sono intervenuti il Cav.

Aldo Bonomi, Presidente di Automobile Club Brescia, Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia, il Cav. Ugo Gussalli Beretta, e Towbridge Littleton, Sindaco di Middleburg.

Le diciannove auto partecipanti alla kermesse hanno sfilato in ambasciata davanti a circa 100 ospiti.

Nata nel 1927 come gara di velocità dall'intuizione di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi (i "Quattro Moschettieri"), la 1000 Miglia è ancora oggi la corsa di regolarità per auto storiche che attraversa scenari unici in Italia: un'esperienza di una settimana, quattro giorni di gara, lungo il classico percorso da Brescia a Roma e ritorno.

Partecipano alla 1000 Miglia soltanto i modelli delle vetture delle quali almeno un esemplare abbia preso parte ad una delle edizioni della 1000 Miglia che si è tenuta dal 1927 al 1957 e sia iscritto al Registro 1000 Miglia. Nel 2018, 1000 Miglia ha organizzato il primo Warm Up all'estero: un format ideato per preparare al meglio gli equipaggi stranieri ad affrontare la parte sportiva della corsa che si svolge in Italia, attraverso giornate di training, prove e una gara conclusiva. (ANSA).