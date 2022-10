Vietnam: 20 anni del Dipartimento Italianistica Hanoi University

(ANSA) - HANOI, 22 OTT - In occasione della XXII Settimana della Lingua italiana nel mondo, si sono svolte le celebrazioni per il XX anniversario della fondazione del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Hanoi.

Il corso di laurea triennale accoglie circa 450 studenti e, dalla sua istituzione, quelli che hanno conseguito una laurea in italiano sono stati 830. "Il Dipartimento di Italianistica si è trasformato rapidamente in uno dei principali diplomi di laurea triennali di lingua italiana del Vietnam", ha affermato il prof.

Nguyen Van Trao, Rettore dell'Università di Hanoi, sottolineando gli impegni e i risultati raggiunti.

L'Ambasciatore d'Italia in Vietnam Antonio Alessandro ha riconosciuto l'importanza del dipartimento nell'ambito delle relazioni bilaterali Italia-Vietnam, cresciute fino al livello di partenariato strategico nel 2013, anche grazie alla funzione di "ponte" svolta negli anni dagli studenti vietnamiti.

Nell'ottica di una continua crescita del dipartimento, l'Ambasciatore ha espresso la convinzione che si possa "affiancare allo studio della lingua italiana l'insegnamento di discipline collegate ai settori di forza dell'economia italiana, per offrire agli studenti un panorama diversificato di sbocchi lavorativi, come le arti, la moda, il design, l'audiovisivo, l'automotive, il marketing del lusso, il diritto e l'economia dell'Unione Europea". Ha inoltre proposto di lavorare al tema dei doppi diplomi, con validità legale sia nel sistema vietnamita che in quello italiano.

Tra i relatori il prof. Valerio de Cesaris, Rettore dell'Università per stranieri di Perugia, e la prof.ssa Pham Bich Ngoc, Direttrice ad interim del Dipartimento di Italianistica. Hanno, infine, sottolineato lo stretto legame tra lo studio dell'italiano e il mondo del lavoro l'intervento di Vu Lan Anh, in rappresentanza delle imprese attraverso Asiatica Travel, e il conferimento di dieci borse di studio ai migliori studenti del dipartimento da parte di Piaggio Vietnam. (ANSA).