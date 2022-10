Seminario dell'Ambasciata d'Italia a Lisbona su rinnovabili

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - L'Ambasciata d'Italia a Lisbona ha riunito ieri presso la sede della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese (Cplp) circa 500 imprese, sia italiane che appartenenti ai nove Paesi lusofoni membri dell'Associazione, per discutere di sostenibilità e di energie pulite, due temi centrali per il raggiungimento degli obiettivi globali legati alla neutralità carbonica.

Il seminario intitolato "Energie Rinnovabili - Tecnologie Innovative e Opportunità di Collaborazione tra l'Italia e i Paesi di Lingua Portoghese" è stato aperto dall'Ambasciatore Formosa e dal Segretario Esecutivo della Cplp, Zacarias Albano da Costa, i quali hanno sottolineato l'importanza della definizione di strategie comuni di lungo periodo per la realizzazione di progetti innovativi e declinati secondo le specifiche caratteristiche ed esigenze di ciascuna realtà ambientale di riferimento.

Le testimonianze dei rappresentanti dei grandi gruppi che hanno preso parte all'evento, tra i quali Enel e la joint venture Eni-Sonangol, e i contributi di alcune Pmi innovative intervenute hanno consentito di valorizzare il ruolo svolto dall'avanzata tecnologia italiana nello sviluppo di attività di successo nell'eolico e nel solare in Brasile, Angola e Mozambico, Paesi che presentano un grande potenziale per incrementare la quota di fonti rinnovabili nel rispettivo mix energetico.

Le esperienze condivise dalle imprese italiane hanno permesso di approfondire sfide e nuove soluzioni, promuovendo il confronto tra aziende dei diversi Paesi partecipanti con l'obiettivo di individuare ulteriori possibilità di collaborazione e di business. (ANSA).