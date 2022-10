Mostre: a Parigi i disegni di Giuseppe Penone

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - A Parigi il centro Pompidou ospita la mostra dei disegni di Giuseppe Penone. Artista contemporaneo ed esponente del movimento Arte Povera, noto soprattutto come scultore, Giuseppe Penone ha sempre prodotto disegni. La mostra che rimarrà aperta fino a marzo 2023 attraverso 241 disegni e 6 sculture dell'artista italiano vuole ripercorrere il suo lungo viaggio artistico.

Per illustrare più da vicino il modo di lavorare e di pensare di Penone, la mostra ha scelto di esporre i pezzi per tema piuttosto che in ordine cronologico, assegnando una posizione importante al lavoro seriale.

La presentazione di questi 241 disegni, alcuni dei quali mai mostrati prima, illustra le diverse fasi del pensiero dell'artista, dai diagrammi preliminari ai disegni della scultura completata in alcuni casi. Accanto a quattro sculture della collezione del Musée National d'Art Moderne, scelte in relazione ai disegni, la mostra presenta anche due sculture appartenenti all'artista, che mettono in mostra tutti i materiali preferiti da Penone: legno, argilla, pietra, foglie e bronzo . A visitare la mostra oggi è stato il nuovo Ambasciatore d'Italia a Parigi, Emanuela D'Alessandro, già consigliere diplomatico del presidente Mattarella. D'Alessandro è stata accompagnata nella visita all'esposizione dal maestro Penone.

Nel 2020, in piena pandemia, l'artista ha donato al museo del centro Pompidou 328 disegni che ripercorrono cinquant'anni di creazione, dal 1967 al 2019. (ANSA).