Expo 2030: amb. Lucentini, candidatura di Roma è di tutta Italia

(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 OTT - La candidatura di Roma all'Expo 2030, "non è solo la candidatura di Roma ma di tutta Italia, e non è per caso o fortuna che questa presentazione si realizza qui, nell'ambasciata italiana, la casa degli italiani in Argentina". Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Lucentini, all'evento di presentazione della candidatura di Roma per l'Esposizione Universale 2030 a Buenos Aires, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Il tema dell'esposizione universale di Roma 2030 è Persone e Territori, molto collegato con la sfida globale della transizione energetica. E' un tema che guarda allo sviluppo economico e sociale, ma anche ai diritti sociali lavorativi e globali, un settore nel quale l'Italia e Argentina sono sempre stati uniti", ha aggiunto.

Inoltre, "l'esposizione universale è sempre motore di sviluppo economico", e "non dobbiamo dimenticare che nel caso dell'Italia e l'Argentina, c'è una base importante di 250 imprese italiane che lavorano in Argentina, 50 mila lavoratori e 10 miliardi di fatturato annuale. È una base importante che dobbiamo implementare e che si può migliorare, ma il concetto è che l'Italia è stata, è e sempre sarà una parte dell'economia argentina". (ANSA).